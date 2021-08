Junger Zündler richtet in WC großen Schaden an

Am 4. August 2021 um 14.45 Uhr erstattete ein Passant der Polizei Bad Hall die Anzeige, dass es beim Öffentlichen WC in Bad Hall in der Eduard-Bach-Straße zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sei.

Als die Außendienstbeamten der PI Bad Hall beim Brandobjekt eintrafen, drang starker schwarzer Rauch aus dem Gebäude. Die verständigte FF Bad Hall rückte mit insgesamt 25 Mann zum Brandobjekt an. Der Brand konnte kurze Zeit später unter Kontrolle gebracht werden.