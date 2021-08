Rothosen-Coach: „Ein Sieg würde uns sehr gut tun“

Nach dem Fehlstart in der Liga ist die Stimmung beim FC Dornbirn gedämpft. Trotzdem will Coach Eric Orie die zwei Auftaktniederlagen nicht überbewerten, auch wenn sie ihm klarerweise nicht gefallen haben. „Ein 0:6 habe ich glaube ich davor noch nie erlebt“, sagt Orie, „und ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Aber wir sind einfach noch in der Entwicklung. Und wenn wir Rückschläge durch viele Ausfälle haben, kann so etwas leider passieren.“