Pandemie hinterließ Spuren auf Immobilienmarkt

Bei den potenziellen Käufern sind die kapitalstarken Senioren mit dem Wunsch nach Pflege in den eigenen vier Wänden in den Mittelpunkt gerückt. „Der ältere Personenkreis bietet große Potenziale am Wohnungsmarkt. Hier gilt es, frühzeitig entsprechende mit neuen Produktentwicklungen zu reagieren“, meint Günther Ammann, Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder.