Pandemie: „Bei Kindern ist alles viel extremer“

Um das herauszufinden, besuchten wir das „Tipi“ des SOS Kinderdorfs. Christian Rudisch ist Leiter der Wohngruppe (WG) Tipi in Absam und einer WG in Innsbruck, Wolfram Brugger ist Leiter aller Angebote in Innsbruck, Hall und Absam und der Ambulanten Familienarbeit Tirol. Im „Tipi“ wohnen normalerweise Kinder von drei bis zwölf Jahren. Wenn aber kein anderer Platz frei ist – was vorkommt – sind auch Jugendliche dort untergebracht. „Das sprengt eigentlich den Rahmen, aber einen Jugendlichen in Not lassen wir nicht vor geschlossenen Türen“, sagte Rudisch. Eine Jugendliche verpassten wir knapp. Kurz bevor wir eingetroffen sind, wurde sie mit dem Notarzt in die Klinik gebracht. Sie hatte sich „aufgeschnitten“, also durch Ritzen selbst verletzt. Das kommt nicht selten vor, obwohl man es sich in diesem Moment nur schwer vorstellen kann: Die Sonne scheint, Kinder laufen lachend umher.