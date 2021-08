Meister Hard startet die Testspielsaison

Bei den Roten Teufeln stand am Wochenende ein Teambuilding im Vorderwald an. Bregenz tankte im Trainingslager in Ottobeuren Kraft. Ab heute gehts auf Parkett. Hard testet in Konstanz. Dabei wird Konstanz ganze acht Neuzugänge präsentieren. Seit ein paar Wochen hat dort Ex-Bregenz-Coach Jörg Lützelberger das Sagen. In seine sechste Saison beim Zweitliga-Absteiger geht der Harder Samuel Wendel (24). Für Hannes Jon Jonsson ist es das Debüt als Cheftrainer beim Champion. Ebenso für die Neuzugänge Jadranko Stojanovic, Niko Schnabl, Karolis Anatanavicius und Srdjan Predragovic.