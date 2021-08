Nach Todessturz durch Glastisch kommt Gutachten

Unfallhergang bestätigt

Bekanntlich war der Musiker, der in Wien an der Uni gearbeitet hat, beim Besuch bei seinem Bruder (24) in Bad Ischl in der Nacht von der Couch aufgestanden und hatte einen Krampfanfall erlitten. Dabei stürzte er durch den gläsernen Tisch und verblutete im Halsbereich. Die Obduktion bestätigte diesen Hergang.