Musiker (29) nach Sturz auf Glastisch verblutet

Der 29-Jährige, der an einer Wiener Universität gearbeitet hatte, hatte am Sonntag um 21.15 Uhr seinen jüngeren Bruder in dessen Wohnung in Bad Ischl besucht. Weil er von einer Party am Vortag in Wien sehr müde war, beschloss der 29-Jährige, dort zu nächtigen. Er legte sich auf der Couch nieder.