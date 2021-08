Virtuelle Kinder-Uni macht die Ferien spannend

Live mit Avatar

Als „Vortragende“ konnte Katja Higatzberger namhafte Wissenschafter vom Institute of Science and Technology in Klosterneuburg sowie der Fachhochschule Wiener Neustadt gewinnen. Mittels Avatar sind die Teilnehmer bei Videos und kreativen Spielen live dabei, bei den Workshops stehen Themen wie Nano-3-D-Druck oder Virtual Reality auf dem „Lehrplan“. Das erlernte Wissen kann bei einem Quiz mit schönen Preisen erprobt werden.