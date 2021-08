Die Tiroler Jungunternehmer geben heuer Vollgas

Mehr als die Hälfte weiblich

Das zeigt sich auch in den Neugründungen: Unerwartete 1746 waren es im ersten Halbjahr 2021 in Tirol! 44,1 Prozent sind dabei in der Sparte Gewerbe und Handwerk, gefolgt vom Handel mit 27,5 Prozent und der Sparte Information und Consulting mit 17,6 Prozent.