Weniger als 10.000 Menschen auf Jobsuche

Urlaubszeit und offene Grenzen haben für einen Aufschwung in der Tourismusbranche gesorgt. Zuwächse an offenen Stellen gibt es vor allem bei den Fremdenverkehrsberufen (560). Aber auch bei den Metall- und Elektroberufen (240) sowie den Hilfsberufen (186) wurde ein deutliches Plus verzeichnet. Erwähnenswerte Rückgänge gab es nur in den Verwaltungsberufen (11).