Kamelkalamitäten

Kamelrennen haben, um bei nichtolympischen Sportarten zu bleiben, eine lange Tradition, vor allem in arabischen Ländern und in Australien. Während Abu Dhabi und Dubai so etwas wie den Ascot Racecourse oder das Vincennes Hippodrome de Paris dieser Sportart darstellen, liegt die letzte deutsche Austragung auf der Galopprennbahn in Köln-Weidenpesch schon ein gutes halbes Jahrhundert zurück und dennoch scheint die Veranstaltung im Jahr 1969 (oder waren es die begeisterten Erzählungen davon?) zumindest bei einem olympischen Funktionär derart tiefen Eindruck hinterlassen zu haben, dass er sich bemüßigt gefühlt hat, kurzerhand einschlägiges Vokabular in sein aktuelles Wirken einfließen zu lassen.