Flüchtiger Rowdy pflügte Plantage mit Pkw um

Die Polizei fahndet in Gmünd nach einem BMW-Fahrer, der mit seiner Irrfahrt eine Aronia-Plantage verwüstete und dann in „Knight Rider-Manier“ einfach das Zugangstor umfuhr und flüchtete. In seinem Wahn zog der Unbekannte tiefe Gräben, Unterboden und Reifen müssten extrem verdreckt und die Front verbeult sein.