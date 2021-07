Millionen kurbeln Niederösterreichs Wirtschaft an

„Wir setzen alles daran, das Maximum aus dem Aufschwung nach der Krise für die Betriebe und Landsleute herauszuholen“, gibt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Linie der Wirtschaftsförderung vor. Tatsächlich konnten im ersten Halbjahr bereits mehr als 1500 Unternehmen im Umfang von 50 Millionen Euro unterstützt werden. Konkret flossen 28 Millionen Euro an Zuschüssen in die Bereiche Tourismus, Digitalisierung und Technologie, 18 Millionen standen für Haftungen sowie Kredite bereit, und mehr als vier Millionen aus EU-Mitteln wurden in die blau-gelbe Wirtschaft gelenkt. Mikl-Leitner: „Wir haben ein All-Time-High an Investitionsprojekten.“