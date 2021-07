Ärger über VKW-Deal mit Lecher Wasserkraftwerk

Hitzig diskutiert worden ist in der Gemeindevertretersitzung am Montag in Lech. Unter anderem wurde die Frage gestellt, ob sich denn unter den Gemeindevertretern Lobbyisten der VKW befinden würden. Hintergrund für den Unmut: Lech baut ein Wasserkraftwerk, Kostenpunkt: rund 6,9 Millionen Euro. Am Montag hat die „Liste Lech“ schließlich einen Antrag eingebracht, in dem es um eine Kooperation mit der VKW ging. Im Rahmen dieser Kooperation soll sich die VKW mit einem Viertel an den Baukosten des Kraftwerks beteiligen und dafür ein Viertel der Stromerlöse einstreichen - und zwar für die Dauer von 35 Jahren. Hotelier und Gemeindevertreter Thomas Eggler (Liste „Unser Dorf“) rechnet vor: „Die VKW würden rund 1,4 Millionen Euro investieren und - beim derzeitigen von der ÖMAG vorgegebenen Strompreis - 3,8 Millionen kassieren. Der Gemeinde entgehen auf diese Weise also 2,4 Millionen Euro.“