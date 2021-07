„Die Kunst lebt für mich von einem Miteinander“

Wenn die Welt plötzlich still steht: Die Kunst- und Kulturbranche erlebte in Zeiten der Pandemie eine nie vorher dagewesene Stille. Angeregt durch Gedanken der Kunsthilfe entwickelte der Salzburger Daniel H. Ronacher gemeinsam mit seinem Produktionsteam Solidshot einen Film, der sich thematisch mit der Kunst in der Krise auseinandersetzte und Donnerstagnacht in ORF 2 ausgestrahlt wird. Mitgewirkt hat auch der Vorarlberger Slam-Poet und Veranstalter Lukas Wagner.