Mutter (79) und Sohn (53) kollidieren auf E-Bikes

Die 79-jährige Frau aus Langenegg und ihr Sohn (53) waren am Montagmorgen um 8.30 Uhr von Langenegg in Richtung Lingenau unterwegs - auf ihren beiden E-Bikes. Bei der Einmündung in die Parzelle Dörle wollte der Sohn links abbiegen. Das sah aber seine Mutter zu spät und kollidierte mit ihrem Sohn.