Das nächste „Gold“ für Ski-Ass Kathi Liensberger

Das was - coronabedingt - lange Zeit nicht möglich war, wurde am Sonntag endlich nachgeholt! Ski-Doppelweltmeisterin Katharina Liensberger bekam in ihrer Göfner Heimat jenen großen Bahnhof, den sich die Slalom-Gesamtweltcupsiegerin mit ihren Top-Leistungen in der vorigen Saison mehr als nur verdient hat.