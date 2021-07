Frau (45) beim Schwimmen in Baggersee ertrunken

Wiederbelebungsversuche am Ufer

Nachdem der Mann die Schwimmerin im See aus den Augen verloren hatte, lief er zum Südufer des Sees. Dort konnte er sie bäuchlings im Uferbereich leblos treibend vorfinden. Er zog die Frau am unwegsamen Ufer aus dem Wasser, setzte einen Notruf ab und begann mit der Wiederbelebung. Die verständigten Rettungskräfte übernahmen die weitere Reanimation. Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch am Ufer.