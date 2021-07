Für Geimpfte darf es keine Nachteile geben!

„Bleibt bitte zu Hause“

Kommt ein weiterer Lockdown, dann müssen auch unsere Kinder wieder ins Homeschooling! Dann müssen wieder Intensivbetten (vor allem) für euch Nicht-Geimpfte reserviert und notwendige Routineeingriffe verschoben werden. Dann müssen Geschäfte und Lokale zusperren! Enorme wirtschaftliche Schäden, Tausende Arbeitslose und (erneut) viele Selbstmorde wären die Folge davon. Und das alles, weil ihr euch nicht impfen lassen wollt. Wie gesagt: Ich respektiere eure Meinung. Das fordere ich aber auch von euch. Bleibt daher also zu Hause und behindert uns Geimpfte nicht am Weg zurück in ein normales Leben!