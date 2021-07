Innerhalb von zwei Tagen brannten drei Bauernhöfe

Am Samstag sind knapp 300 Einsatzkräfte von 24 Feuerwehren bei einem Großbrand auf einem Bauernhof in Garsten im Einsatz gestanden. Das Objekt stand im Vollbrand, der Wirtschaftstrakt war komplett abgebrannt und auch das Wohngebäude stark beeinträchtigt und nicht mehr bewohnbar. Über 100 Kühe und Kälber konnten fast alle gerettet werden. Das Feuer in Garsten war der dritte Bauernhofbrand in Oberösterreich innerhalb von zwei Tagen.