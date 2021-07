Elf Feuerwehren bei Bauernhofbrand im Einsatz

Am Freitag brach gegen 1.50 Uhr vermutlich im Heulager eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Gemeinde Kirchberg bei Mattighofen in Oberösterreich aus derzeit noch unbekannter Ursache ein Brand aus. Die Besitzer, er 48 Jahre alt und sie 44-jährig, wurden durch laute Geräusche auf diesen aufmerksam. Sie verständigten die Feuerwehr und weckten die im ersten Stock des Wohnhauses schlafenden Altbauernleute, um sie in Sicherheit zu bringen. In der Zwischenzeit griff das Feuer bereits auf das Wohnhaus über.