Stuart Weitzman: „Schuhe sind meine Goldmedaillen“

Popdiva Beyoncé hat „schon tausend Meilen in seinen wunderschönen Schuhen getanzt“, First Lady Jill Biden forderte mit dem Wort „Vote“ auf seinen Stiefeln ihre Landsleute zum Wählen auf - und auch Stars wie Herzogin Meghan oder Tennis-Profi Serena Williams zeigen sich immer wieder in Schuhen von Stuart Weitzman. Der US-Designer, der am 29. Juli 80 Jahre alt wurde, hat sich in seiner jahrzehntelangen Karriere zum Lieblings-Fuß-Dekorateur vieler Stars gemeistert.