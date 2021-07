Scooterfahrer erlitt bei Sturz Schädel-Hirn-Trauma

Der 46-jährige Mann aus Lauterach war mit seinem Scooter um 16.50 Uhr in der Dornbirner Eisengasse unterwegs. Dort fuhr er am Gehsteig. Schließlich beschloss er, auf die Straße zu wechseln und überfuhr dafür den etwa 20 Zentimeter hohen Randstein. Dabei verlor der Betrunkene aber die Kontrolle über seinen Scooter, stürzte und schlug mit dem Kopf hart am Asphalt auf, wie Augenzeugen berichteten.