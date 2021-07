HNO-Eingriffe im Spital Kirchdorf waren „rechtlos“

Geprüft ja, nicht durchgesetzt

Die Abteilung Gesundheit des Landes wies den Träger des Spitals, das war zuerst die gespag und seit Herbst 2018 die Gesundheitsholding (OÖG), mehrfach darauf hin, dass solche Leistungen einer Bewilligung bedürfen, setzte diese Ansicht aber nicht durch. Daher die Rüge des Rechnungshofes, dass die Gesundheitsabteilung auch kontrollieren muss, ob das, was sie vorgibt, auch umgesetzt wird. Denn: „Der LRH geht davon aus, dass Patientinnen und Patienten Leistungen nicht in Anspruch nehmen würden, wenn sie wüssten, dass in einer Krankenanstalt dafür keine entsprechende Bewilligung vorliegt.“ Am 7. Mai hat die OÖG dem Landesrechnungshof bestätigt, dass (bis Februar 2021) Leistungen erbracht wurden, die nicht bewilligt waren - und hat das sinngemäß mit dem Bedarf der Patienten begründet.