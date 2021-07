Punk mit schwarzen Maschen und grünen Quasten

Punk ist wild, ist Musik, grüne Haare und Leder. Und die Jugendströmung, die in den 1980er Jahren gegen das System ankämpfte, ist wieder modern. In der Hipphalle in Gmunden erinnert nun die Kunstschau „Punk, Glory & Dekadenz“ an rebellische Strömungen und es wird humorvoll mit Kitsch und Übersteigerung gespielt.