Taskforce: Vorerst keine Corona-Verschärfungen

2-G-Regel in der Nachtgastronomie

Bundesweit striktere Regeln gibt es ab Donnerstag in der Nachtgastronomie. In Discos und Clubs dürfen nur noch jene, die geimpft oder PCR-getestet sind. Genesung und Antigentest reichen also nicht mehr, was die Betreiber wütend macht, da die entsprechenden Regeln gemäß einer am Mittwoch präsentierten Verordnung nicht für Zeltfeste gelten. Rechtliche Schritte werden daher erwogen.