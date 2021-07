Erste Apotheken bieten schon Gratis-PCR-Tests an

Nachtgastro kündigt Widerstand gegen 2-G-Regel an

Für die von Verschärfungen betroffene Nachtgastronomie sind die angekündigten PCR-Tests kein wirklicher Trost. Viele betroffene Lokale fürchten um ihre Existenz. Gut die Hälfte der Betriebe wolle wieder zusperren, verweist Spartensprecher Stefan Ratzenberger auf eine Umfrage unter Unternehmern. Weil der Zutritt zu Zeltfesten einfacher ist als in Discos, werde man klagen, kündigte er gegenüber der APA an (siehe Link oben).