Nachtgastro-Verschärfungen: Ausnahme für Zeltfeste

Ab Donnerstag Maskenlockerungen in acht Bundesländern

Neben der Verschärfung in der Nachtgastronomie wird am Donnerstag auch eine Lockerung vollzogen. Denn die Masken im Handel, in Museen und Bibliotheken gehören in acht Bundesländern der Vergangenheit an - Ausnahmen gelten etwa für Supermärkte oder Apotheken. Nur in Wien, das angesichts der steigenden Zahlen auf einen vorsichtigeren Kurs setzt, muss weiter ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das gilt sogar wieder in Kinos und Theatern.