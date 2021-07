Nachtgastro kündigt Widerstand gegen 2-G-Regel an

Jugendliche haben „Tests gefälscht“

Auch die Kritik an zu laschen Kontrollen der Betriebe versucht der Gastro-Obmann abzumildern: Dass die eine oder andere Person dabei übersehen wurde, liege daran, dass es derzeit ein Mitarbeiterproblem gebe und sich viele Gäste nicht an die Gesetze halten. „Eine Menge von Jugendlichen hat die Tests gefälscht, um sich Zutritt in die Klubs zu verschaffen. Es hängt halt nicht nur an der Nachtgastronomie, sondern auch an den Menschen, die sich nicht an die Vorgaben halten“, mutmaßt Pulker, dass das Thema Selbstverantwortung in vielen Bereichen nicht funktioniere.