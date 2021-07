Österreich & Europa: Wer verschärft, wer lockert

Österreich: Mit dem heutigen Donnerstag ist die neueste Lockerungsverordnung in Kraft. Die Maskenpflicht in Innenräumen wird aufgehoben. Sie gilt nur noch in Bereichen, die für das tägliche Leben notwendig sind, wie Lebensmittelhandel, Banken, Post oder Apotheken. Es reicht ein Mund-Nasen-Schutz.