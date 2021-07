Köstinger: „Es wird keine Impfpflicht geben“

Im Zuge der Ausbreitung der Delta-Variante und neuer Verschärfungen in der Nachtgastronomie ist die Diskussion über eine Impfpflicht in Österreich voll entbrannt. Der Obmann für die Gastro in der Wirtschaftskammer, Mario Pulker, will darüber diskutieren. Denn: „Selbstverantwortung funktioniert in manchen Bevölkerungsschichten nicht.“ Laut Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wird es aber „keine Impfpflicht geben“.