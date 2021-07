Zelten in freier Landschaft nimmt überhand

In Kärnten liegt die Bergwacht wegen wilden Campierens auf der Lauer, das an Flüssen und Seen von Jahr zu Jahr mehr überhand nimmt und für großflächige Verschmutzungen sorgt. Strenge Kontrollen sind über den Sommer geplant. Es drohen Geldstrafen bis zu 3630 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 7260 Euro.