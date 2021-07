Bremsen plötzlich gebrochen: E-Biker (72) verletzt

Da hatte ein Deutscher (72) am Montagnachmittag wahrlich Pech! Bei der Fahrt durch das Stilluptal in Mayrhofen im Tiroler Zillertal versagten plötzlich die Bremsen seines E-Bikes. Er prallte gegen einen Holzzaun und verletzte sich am Bein. Der 72-Jährige wurde stationär in die örtliche Sportklinik aufgenommen.