Das Land zahlt, der Bund kassiert

Die neue 80er-Beschränkung auf der Lamprechtshausener Bundesstraße soll schwere Unfälle verhindern und ist Teil eines Maßnahmenpakets. „Noch ist es zu früh um etwas über die Wirkung des 80ers zu sagen“, heißt es aus dem Büro von Landesrat Stefan Schnöll. Wie berichtet soll in weiterer Folge eine Section Control die Geschwindigkeit überwachen. Diese kostet in eine Richtung an die 300.000 Euro. Die eingehobenen Strafen gehen aber nicht ans Land sondern an den Bund. Sprich: Das Land muss für die Sicherheit und die Straßenerhaltung zahlen, die Einnahmen aus Bußgeldern kassiert aber der Bund, wie das Land kritisiert. Im Jahr 2002 wurden die Bundesstraßen B an die Länder übergeben. Seither gilt diese Regelung.