Reise-Verkehr führte zu Staus auf der A10

Kaum Probleme gab es dafür bei der Mautstelle in St. Michael. Dort sind alle Spuren für die Videomaut freigeschalten, was die Durchfahrt deutlich schneller macht. Wer es durch Salzburg geschafft hat, musste in Kärnten vor dem Karawankentunnel sehr lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Der Reise-Höhepunkt wird aber erst in zwei Wochen erreicht sein. Da starten die Bayern in die Ferien.