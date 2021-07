Kriminelles Duo raubte Handy am Linzer Bahnhof

Polizisten wurden am Samstag gegen 3.35 Uhr in den Busterminal am Linzer Hauptbahnhof beordert, da dort ein Mann ausgeraubt worden sein soll. Vor Ort konnte ein 57-jähriger Linzer angetroffen werden. Dieser gab an, dass er von zwei Männern attackiert wurde und ihm anschließend sein Mobiltelefon geraubt wurde. Ein 33-jähriger Rumäne, auf den die Täterbeschreibung zutraf, konnte in der Nähe des Tatortes angetroffen werden.