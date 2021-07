Hilfe für Helfer: Künstler sammelt für Rotes Kreuz

Peham, der früher selbst in einer Band gespielt hatte, bat die Gruppen um eine Eigenkomposition für eine Sampler-CD, um die alte Zeit wieder aufzutauen. Zu hören sind Songs von Kurort, E.M.S., Two faces, Schwiegermutter?, ETA Orionis, Madly Bad und Yawp Sonata. „Den Fans dieser ehemaligen Gruppen gefällt das sicher. Und die Hälfte des Verkaufspreise, also 5 Euro, geht an das Rote Kreuz Blindenmarkt“, so der gebürtige Gollinger Andreas Peham.