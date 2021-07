Alkoholisierter Mann griff Kunden und Polzisten an

Am Freitagabend verletzte ein 35-jähriger Rumäne ohne Grund eine 29-jährige Österreicherin auf einer Tankstelle in Radstadt. Nur eine Stunde später musste die Polizei abermals zur Tankstelle ausrücken, weil der Rumäne erneut handgreiflich wurde. Als die Beamten in die tätliche Auseinandersetzung zwischen dem 35-Jährigen und einem Tankestellenangestellten eingriffen, attackierte der Rumäne auch noch die Polizei. Der Mann war schwer alkoholisiert.