Rückenwind für Aktien und Anleihen bleibt mächtig

„Der Rückenwind bleibt mächtig“, sagt Wögerbauer, der mit einem 50-köpfigen Team in Oberösterreich die Welt der Aktien und Anleihen genau im Blick hat. Immer mehr Bedeutung erhält das Thema Nachhaltigkeit. Keine Rüstung und keine Atomenergie - „das ist den Anlegern am wichtigsten“, so der 52-Jährige.