Positiver Corona-Fall in Villacher Diskothek

Wie das Land Kärnten am Freitag bestätigte, hat sich eine Person aus dem Bezirk Villach-Land mit dem Corona-Virus infiziert. Diese hat sich laut eigenen Angaben am Wochenende zuvor in der Villacher Großraumdisko „V Club“ aufgehalten, weshalb alle Besucher, die in der Nacht auf 11. Juli im Lokal anwesend waren, nun angehalten werden, auf ihren Gesundheitszustand zu achten und sich testen zu lassen.