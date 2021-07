65 Corona-Infektionen bei X-Jam-Maturareise

Bei der X-Jam-Maturareise in Kroatien, bei der es u.a. zu sexuellen Übergriffen, Belästigungen und rassistischen Beleidigungen gekommen sein soll, hat es - wie von der „Krone“ bereits am Dienstag berichtet - auch Infektionen mit dem Coronavirus gegeben. Insgesamt 65 Teilnehmende der Maturareise hätten sich demnach mit SARS-CoV-2 infiziert - 55 Personen mehr, als es noch am Dienstag seitens des Veranstalters geheißen hatte. Bei zwei Betroffenen konnte die Infektion noch an Ort und Stelle nachgewiesen werden, bei 63 nach ihrer Rückkehr in ihre Heimatgemeinden.