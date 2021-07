Corona auf Maturareise: Kontaktpersonen in Kärnten

Veldener Cluster vergößert

Unterdessen hat sich am Donnerstag der Corona-Cluster in der Gastro-Szene in Velden am Wörthersee erneut vergrößert. Vier weitere Fälle wurden per PCR-Test bestätigt, diese Personen sind alle in der Gastronomie in Velden tätig. Der Cluster umfasste damit mit Stand Donnerstagnachmittag 23 Infektionen. Alle Mitarbeiter der Gastro-Betriebe in Velden werden nun dazu aufgerufen, sich über die Aktion „Sichere Gastfreundschaft“ des Tourismusministeriums testen zu lassen.