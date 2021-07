„Ex“ auf offener Straße geschlagen und getreten

Weil eine 28-Jährige die Beziehung zu ihrem Freund beendete, ist dieser am Donnerstagabend auf offener Straße in Wien völlig ausgerastet: Der 30-Jährige schlug und trat am Keplerplatz auf die Frau ein. Eine Zeugin eilte zur Hilfe und wurde daraufhin von dem Tobenden mit dem Umbringen bedroht. Der Mann wurde festgenommen.