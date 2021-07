Transitforum-Obmann ist „schockiert über den Lärm“

Dutzende Lkw und noch mehr Pkw donnern pro Minute unter der Brücke auf der A1 im Süden St. Pöltens hindurch. „Der Lärm ist immens. Der Wind trägt ihn direkt in die Stadt“, schildert Gurgiser. Seine Messungen an unterschiedlichen Hotspots in St. Pölten bestätigen das. Gleich mehrmals wurde ein durchschnittlicher Maximal-Schallpegel von über 70 Dezibel erreicht – erlaubt sind 60. „Das sind nur einmal Test-Messungen“, sagt er zur „Krone“. Fix ist laut Gurgiser, dass etwas getan werden muss: „Ein Tempolimit wäre das Günstigste.“