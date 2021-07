Gewalt in Familien: Nachbarn sollen mehr hinhören

„Er war eigentlich ein ganz netter Nachbar“ – so beginnen in vielen Fällen die Gespräche nach Gewaltattacken in Familien. Die Politik will nun handeln und die Bevölkerung stärker für häusliche Gewalt sensibilisieren. In Amstetten wird ein entsprechendes Pilotprojekt gestartet, das Vorbildfunktion haben soll.