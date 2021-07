Linz holt Wiener Urgestein: „Ein echter Anführer!“

„Angebot war nicht nachvollziehbar“

„Das Angebot von Wien war einfach nicht nachvollziehbar. Die Verantwortlichen aus Linz haben sich sehr um mich bemüht und waren extrem engagiert mich zu den Black Wings zu holen“, sagt der Crack, der 13 Jahre in Wien spielte und die Erfahrung von 632 Spielen in Österreichs höchster Liga mit in die Stahlstadt bringt. „Da ich in Oberösterreich schon einige Spieler besser kenne und die Eishalle jedes Jahr aufs während den Spielen ‘on fire‘ ist, habe ich mich für Linz entschieden.“