Wegen Wunsch nach Zigarette aus Fenster gefallen

Mit schweren Verletzungen musste eine 77-jährige Frau am Sonntagabend in Sonthofen in Deutschland ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie aus dem Fenster ihrer Wohnung in ersten Stock gefallen war. Die Seniorin wollte wohl eine Zigarette rauchen und lehnte sich zu diesem Zweck aus dem Fenster. Offensichtlich etwas zu weit, sie verlor das Gleichgewicht, fiel aus dem Fenster und stürzte vier Meter in die Tiefe.