62-Jähriger bedroht Arbeiter mit Waffenattrappe

Ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach in Oberösterreich hat am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf einem Firmenareal im Bezirk Rohrbach zwei Arbeiter bedroht, nachdem sie zum wiederholten Male in Streit geraten waren. In der Folge zückte der 62-Jährige einen Revolver und zielte damit aus dem offenstehenden Fenster im 1. Stock auf die beiden Arbeiter.