Pilgerwege von Kufstein aus über die Grenze

Den Geist und Körper in Einklang bringen

Solche Erlebnisse werden nun Einheimischen und Besuchern in den Bezirken Kufstein, Kitzbühel und Pinzgau sowie den Landkreisen Rosenheim, Miesbach und Traunstein und in der kreisfreien Stadt Rosenheim angeboten. Durch die „Euregio Marien-Wege“ sollen Körper, Seele und Geist wieder in Einklang gebracht werden. In den besagten Regionen liegen viele bekannte Marienwallfahrtsorte, welche jedoch aktuell noch nicht in Verbindung miteinander stehen und nur individuell besucht werden.