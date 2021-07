„Schatzsucher“ wurden am Kaunergrat fündig

Der „Tag der Artenvielfalt“ findet jedes Jahr statt – ein Feiertag für alle Naturforscher und -experten. 60 von ihnen unternahmen am Freitag am Kaunergrat eine „Gratwanderung“ mit dem gemeinsamen Ziel, in einem begrenzten Gebiet möglichst viele verschiedene Pflanzen und Tiere zu entdecken, um sie anschließend systematisch zu dokumentieren.